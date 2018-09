Palermo, Falletti: “Io e Coronado diversi. Voglio la A in rosanero”

© foto di Gabriele Di Tusa/TuttoPalermo.net

Il fantasista del Palermo Cesar Falletti intervistato dal Corriere dello Sport ha parlato dei propri obiettivi stagionali e del paragone con Igor Coronado che nelle passate stagioni ha ricoperto il suo ruolo nelle fila rosanero: “Non voglio paragoni, non guardo quello che hanno fatto gli altri. Coronado è totalmente diverso da me, non paragonatemi a lui. Il dieci? Mai cercato, ci vogliono altre qualità per quel numero.- continua Falletti – Con mister Tedino ho un bel rapporto, mi ha voluto a Palermo e dal primo giorno mi ha dato tranquillità e fiducia. Quando spiega capisco perfettamente cosa pretende e abbiamo la stessa filosofia, fare strada per realizzare un sogno, il Palermo in A”.