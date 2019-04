© foto di Chiara Biondini

Ospite del Giornale di Sicilia Rino Foschi, presidente del Palermo, ha rilasciato alcune dichiarazioni sulla trattativa per la cessione del club a York Capital: “Non abbiamo fretta di chiudere come quando fu per il pagamento degli stipendi, qui c’è gente seria che lavora costantemente e non si possono prevedere delle date. Speriamo che tutto si concluda al meglio, loro hanno un progetto importante e ambizioso, ma ripeto che non c’è fretta e non possiamo dare date. Stiamo lavorando tutti”.