Palermo, Giammarva: "Si possono riaprire le trattative per nuovi soci"

Il presidente del Palermo Giovanni Giammarva ha parlato ai microfoni di Mediagol.it del futuro della società e dei possibili nuovi ingressi in società: “Dopo che si è chiusa questa vicenda (quella relativa al fallimento NdR) si potranno riaprire le porte a nuovi investitori, visto che ci sono diversi soggetti che hanno atteso di capire come si evolveva la situazione. Questo dà il senso del danno d'immagine ed economico che è stato fatto al Palermo, ma ora che è tutto risolto potrebbero essere rimesse in piedi alcune trattative. Mi spiace che Zamparini lasci, in questi 20 anni ha dato tantissimo a questa città facendogli veder cose che forse non avrebbe mai visto, portando la squadra in Serie A e in Europa e vedendo ben sei calciatori rosanero partecipare ai Mondiali. - conclude Giammarva – Inoltre è un grande intenditore di calcio e secondo me sarebbe ideale l'arrivo di qualche investitore che possa affiancarlo per migliorare la struttura del club e la sua dimensione economica”.