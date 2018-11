Palermo, Haas: "Mi ispiro a Zidane. Svizzera? Devo lavorare ancora tanto"

© foto di Gabriele Di Tusa/TuttoPalermo.net

Nicola Haas, centrocampista del Palermo, ha parlato ai microfoni del sito ufficiale rosanero della sua esperienza nel club siciliano e dei suoi obiettivi: “Sono molto felice di giocare nel Palermo, una bella squadra, una bella piazza e una città in cui mi trovo molto bene. Modelli? A me piace Zidane, un giocatore forte e importante che ha grandi qualità tecniche e di visione di gioco. È anche un modello come uomo perché si comporta sempre bene dentro e fuori dal campo. Gol? Lo dedicherò alla mia fidanzata che mi dice sempre che devo segnare per aiutare la squadra. - conclude Hass parlando della Svizzera - È una strada un po' lunga, devo fare tanti anni buoni per conquistare la convocazione, ma voglio raggiungere questo obiettivo e sto lavorando duramente per questo”.