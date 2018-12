© foto di Image Sport

Nel nuovo Palermo all’inglese potrebbe esserci posto per due vecchie conoscenze del nostro calcio come David Platt, ex centrocampista di Bari e Sampdoria, e Roberto Di Matteo, ex nazionale italiano con un passato alla Lazio. I due, secondo quanto riporta Il Giornale di Sicilia, potrebbero far parte di un comitato consultivo per i progetti internazionali formato da diverse figure e manager di rilievo in campo europeo. Ma se il sì di Platt sembra essere scontato, Di Matteo al momento non sarebbe propenso ad accettare l’offerta dei rosanero.