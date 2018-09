Palermo, i convocati di Tedino per la trasferta di Foggia

Da Sassuolo a Scansuolo. Un appellativo che chiaramente infastidisce tutti in casa neroverde, anche il tecnico Roberto De Zerbi che ne parla proprio alla vigilia della gara contro la Juventus. "Quando ero piccolo io si andava nei bar e ognuno riversava lì i propri problemi, ora avviene...

De Zerbi: " Scansuolo ? Al bar ci mettevi la faccia, sui social no"

Il Foglio titola: "Non ci sono più le difese di una volta"

La Nuova Ferrara titola: "Corsa al biglietto per SPAL-Atalanta"

Lazio, Il Corriere di Roma: "100 milioni di clausola per Milinkovic"

Corriere di Torino: "Juve-Sassuolo, in campo rivali, alleati sul mercato"

Tuttosport titola: "Belotti, rivalsa azzurra per il Toro"

Corriere di Bergamo intervista Papu: "No ai contraccolpi psicologici"

Juventus, è boom CR7: troppi ordini per le maglie del portoghese

Il Messaggero titola: "La Lazio non gira a destra"

Corriere di Bologna: "Dall'Ara, l'antistadio entra in partita"

Fiorentina, il QS-La Nazione: "Esame di maturità per Dragowski"

PSG, L'Equipe titola: "Semaforo verde per i Reds"

Sono ventidue i calciatori rosanero che partiranno per la trasferta di Foggia. Ecco l'elenco completo:

