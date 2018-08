Palermo, il punto sull'infermeria

Simone Lo Faso

Seduta pomeridiana per il Palermo, con mister Tedino che deve anche fare i conti con l'infermeria. Come comunica il club stesso, quest'oggi il terzino Haitam Aleesami ha lavorato regolarmente con il gruppo, mentre in due hanno svolto lavoro differenziato: unito alla riatletizzazione per il centrocampista Ivaylo Chochev, mentre semplice quello dell'attaccante Simone Lo Faso, completamente guarito dalla lesione di secondo grado al retto femorale della coscia sinistra.