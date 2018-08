Palermo, il summit continuo tra patron, DS e mister

Maurizio Zamparini

Un summit continuo in casa Palermo, con la proprietà vagamente "scossa" dalla sconfitta nell'amichevole contro la Sicula Leonzio. Come riportato da Il Giornale di Sicilia, quest'oggi il DS Rino Foschi rientrerà in città, e si troverà con patron Maurizio Zamparini e mister Bruno Tedino, la cui posizione non sembra essere particolarmente salda.

A mente lucida lo stesso Zamparini non si è detto preoccupato dal test match contro la Leonzio, ma vuol comunque tirare le somme con il tecnico anche per capire quella che sarà la formazione futura dopo che, a mercato in uscita ultimato (il mercato cadetto è chiuso, ma fino a sabato i club di Serie B potranno operare in uscita), sarà fatta maggiore chiarezza sugli elementi a disposizione; dal canto suo, Tedino avrebbe preferito qualche innesto diverso, a esempio a centrocampo, e un colloquio sarà più che mai propizio.