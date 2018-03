Palermo, il vice Marchetto: "Mister Tedino colpito alla testa da qualcosa"

© foto di www.imagephotoagency.it

Carlo Marchetto, vice-allenatore di Bruno Tedino, tecnico del Palermo, ha parlato a Sky Sport dopo il pari dei rosanero sul campo del Novara: "Nell'esultanza per il secondo gol mi sono girato e ho visto il mister che gridava. Ha sentito un forte dolore all'orecchio. Forse qualcosa è stato tirato dagli spalti. So solo che il mister è stato seduto venti minuti in panchina con la testa che girava. Ora sta meglio negli spogliatoi. Lui è leale: non ho visto oggetti vicino ma non è uno che finge. C'è rammarico: nel primo tempo abbiamo faticato a trovare le misure ed essere incisivi davanti, nella ripresa abbiamo spinto e trovato subito il gol che ci ha dato ali di entusiasmo. Potevamo anche chiuderla con tre-quattro palle gol. Questa è una pecca delle ultime partite. Dispiace che abbiano trovato il pari a pochi minuti dalla fine. Abbiamo tanti ragazzi palermitani, che hanno senso del dovere e attaccamento alla maglia".