Palermo, Jajalo: "Sento la fiducia della gente. Spirito giusto per la A"

Mato Jajalo ha analizzato ai microfoni di DAZN il successo del Palermo sul campo del carpi: "Abbiamo giocato tre partite fila in cui qualcuno ha risposato e qualcuno no, alla fine abbiamo fatto girare alcuni giocatori. Magari la stanchezza si è vista su un campo difficile e contro un avversario che ha chiuso gli spazi, è stata una partita dura. Io trascinatore? È un periodo in cui mi sento bene, sento la fiducia della gente e questo mi fa piacere. Serie A? Il campionato è lungo, può succedere di tutto, non ci sono favoriti. Ogni squadra può essere una sorpresa, si può vincere o perdere ovunque. Dobbiamo continuare così, penso che lo meritiamo e ce la faremo. Stellone nel finale gridava di non prendere gol? Dopo lo scorso anno in cui abbiamo spesso avuto problemi di mentalità solo questo spirito ci può portare in Serie A".