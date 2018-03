Palermo, La Gumina: "Novara? Preso gol stupido, ma non cambia nulla"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

L'attaccante del Palermo Antonino La Gumina, autore di un gol nel pareggio contro il Novara, ha parlato ai microfoni del sito del club della gara appena passata e del momento: “Abbiamo fatto una grande partita, abbiamo dato l'anima in campo, ma purtroppo c'è l'amaro per aver preso un gol stupido ed evitabile all'ultimo. Nel primo tempo non siamo riusciti a trovare le nostre giocare, mentre nella ripresa sì, anche se poi c'è stata quella disattenzione finale. – continua La Gumina - Non è cambiato nulla, dobbiamo continuare a giocare bene e di squadra compattandoci in vista della prossima sfida. Tifosi? Per noi sono molto importanti, sono fondamentali e spero vengano in molti”.