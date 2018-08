Palermo, Mazzotta: "Per un palermitano è bellissimo segnare in casa"

© foto di Rosario Carraffa/TuttoPalermo.net

Il terzino sinistro rosanero Antonio Mazzotta al termine del match pareggiato con la Cremonese è intervenuto in zona mista, ecco le sue parole raccolte da TuttoPalermo.net: "Per un palermitano è bellissimo segnare in casa. Alla fine abbiamo rischiato di perdere ma sono felicissimo. Dobbiamo ripartire dalla voglia di vincere e soprattutto di non perdere in casa come stavamo facendo oggi per troppa foga. Abbiamo comunque agguantato il pareggio contro un'ottima squadra. Ancora non mi sento al 100 % della condizione come è normale che sia al 31 agosto. Oggi, però, anche il Mister mi ha chiesto di non spingere troppo perché avevamo studiato gli avversari e sapevamo che sulle fasce potevano metterci in difficoltà. Abbiamo comunque difeso bene ma i due gol erano evitabili".