Palermo, Mazzotta: "Stellone è tornato molto carico"

Il terzino del Palermo Antonio Mazzotta dalle colonne de La Gazzetta dello Sport ha parlato del ritorno di Stellone sulla panchina rosanero: “Il mister è tornato con grande carica ed entusiasmo, non sarà un problema adattarsi alle sue idee, l’unica cosa che conta è dimostrare che siamo un gruppo forte e unito che può raggiungere qualsiasi obiettivo. - continua Mazzotta soffermandosi sul rientro di Aleesami - La concorrenza nei vari ruoli è uno stimolo, ogni squadra di livello ha più interpreti per ruolo e in Serie B è fondamentale avere un organico come il nostro”.