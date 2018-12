© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

L'attaccante del Palermo Stefano Moreo ha commentato la vittoria sul campo del Padova: "Quella di oggi era una partita difficilissima. E' sempre difficile quando incontri squadre in posizione non bella. Non siamo partiti benissimo, ma con la nostra forza e la nostra consapevolezza abbiamo dimostrato di fare il gioco che facciamo in allenamento - evidenzia padovagoal.it -. E' stata una partita molto fisica: ci sono stati molti duelli che a volte abbiamo perso, ma altre abbiamo vinto. Dopo il gol del Padova siamo rimasti in partita. Nel primo tempo abbiamo giocato più palle lunghe, mentre nel secondo tempo abbiamo giocato più con palla a terra. Siamo consapevoli della nostra forza. A livello psicologico ha fatto bene trovare il pareggio nel primo tempo. Ci ha dato la carica giusta per rientrare in campo e giocare la ripresa".