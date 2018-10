© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Da domenica scorsa la trattativa fra Maurizio Zamparini e Raffaello Follieri ha vissuto un'accelerazione con l'accordo di massimo trovato fra le parti che potrebbe portare alla fumata bianca entro il 24 ottobre, data ultima in cui l'imprenditore pugliese dovrà presentare le garanzie finanziarie per procedere all'acquisto dei rosanero. Secondo quanto riportato da La Repubblica nell'accordo rientrerebbe non solo il pacchetto azionario del club calcistico, ma anche i gruppi Alyssa e Mepal (ovvero le società che controllano il marchio): “Con l’accordo sottoscritto a Vergiate il 3 ottobre scorso, Follieri si impegna ad acquistare anche Alyssa e Mepal. Come è noto, Alyssa è proprietaria del marchio e ha un debito di una ventina di milioni di euro. Follieri, quindi, oltre a comprare il Palermo comprerà anche il marchio della società che a sua volta aveva inglobato Mepal. Follieri, non solo copre il debito di venti milioni che gravano pesantemente sulla vita del Palermo, ma diventa anche il proprietario del marchio della società rosanero. - si legge nell'articolo - Un accordo di esclusiva che, di fatto, sino al 24 ottobre lascia fuori dalla porta Ponte e la cordata americana che tornerebbe in corsa solo se entro quella data Follieri non chiudesse la trattativa che, invece, ha tutto l’interesse di portare a compimento tanto che domani o giovedì dovrebbe tornare in Italia”.