© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Dopo la vittoria contro l'Avellino, il Palermo tornerà in campo già nella giornata di oggi per una seduta a porte chiuse. I rosanero inizieranno così il percorso d'avvicinamento alla sfida di venerdì contro il Venezia. Domani alle 16 invece Bellusci parlerà in conferenza stampa.