Palermo, Pomini all'intervallo: "Vogliamo vincere per i nostri tifosi"

© foto di Federico De Luca

Termina 0-0 il primo tempo tra Brescia e Palermo. All'intervallo il portiere dei rosanero Pomini è stato intervistato da Sky Sport:

"Le mie parate? Non dobbiamo parlare di me, ma della squadra. Noi stiamo dando tutto, diamo l'anima per far capire ai nostri tifosi che vogliamo vincere. Titolari e non titolari stiamo dimostrando di essere attaccati a questa maglia. Abbiamo ancora 45 minuti da giocare".