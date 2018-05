Palermo, Pomini: "Serie A diretta mancata per due punti, ora i play-off"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Il portiere del Palermo Alberto Pomini, intervistato da Radio Deejay, ha parlato così in vista dei play-off: "Posticipo dei play-off? Stiamo aspettando, c'è stato questo piccolo problema del Bari e i tempi si sono allungati. Campionato? Abbiamo corso tanto nel girone d'andata, ma quando abbiamo avuto un piccolo calo nel girone di ritorno le nostre concorrenti sono andate più forti di noi. Non dimentichiamoci però che non siamo andati direttamente in Serie A per questione di due punti. Frosinone? Perdere la Serie A all'89' è stato una bella botta, ma nel calcio può succedere di tutto. Lo abbiamo visto anche in Lazio-Inter. Buffon-PSG? Considerando quello che sta facendo è giusto che continui a giocare se ha voglia. Non vedo perché smettere se ha l'ambizione di giocare ancora. Portieri Serie A? Logicamente non posso che difendere la categoria, soprattutto quella italiana. Ancora oggi secondo me il calcio italiano offre i portieri più preparati".