Palermo, Puscas: "Felice di essermi sbloccato. Ora voglio un gol in casa"

© foto di Gabriele Di Tusa/TuttoPalermo.net

Il centravanti del Palermo George Puscas ha parlato ai microfoni del sito ufficiale del club rosanero dopo il suo primo gol con i siciliani che è valso la vittoria a Lecce: “Mi aspettavo che la palla potesse arrivare lì e appena l'ho vista sono andato incontro e ho calciato forte sapendo che il portiere sarebbe uscito, ora spero di poter segnare anche il primo gol in casa, mi sto allenando bene e quando uno si impegna prima o poi le soddisfazioni arrivano. Io sono arrivato più tardi rispetto ad alcuni compagni, non ho svolto il ritiro e mi è servito un po' più tempo. Ma questa non è una scusa perché le occasioni per segnare prima le avevo avute anche se non le ho sfruttate. - continua il romeno - Nestorovski? Con Ilija mi trovo bene come con tutti gli altri, non ho mai avuto difficoltà a giocare a due, per me qualsiasi giocatore che va in campo fa bene, perché tutti in squadra abbiamo ben chiari i giusti concetti e secondo me tutti sappiamo sempre cosa dobbiamo fare. L'esperienza con la Nazionale Under 21 mi è servita. Giocare, segnare e conquistare l'Europeo mi ha regalato una grande gioia e mi ha fatto tornare più carico qui a Palermo”.