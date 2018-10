Palermo, Puscas: "Grande gruppo, contento per essermi sbloccato"

© foto di Insidefoto/Image Sport

Queste le dichiarazioni di George Puscas, attaccante del Palermo, ai microfoni di Dazn dopo il gol vittoria contro Lecce. "Sono molto contento perchè abbiamo vinto, contento per la squadra in questa trasferta difficile e mi sono anche sbloccato. Con Nestorovski funzione bene l'intesa anche perchè siamo un grande gruppo. Il mister ci insegna tanto soprattutto sulla concentrazione, dobbiamo giocare per la squadra sempre. Oggi è una vittoria importantissima e dobbiamo continuare su questa linea per portare il Palermo dove merita".