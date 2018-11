Palermo, Puscas: "Vincere all'ultimo è da grande squadra"

© foto di Gabriele Di Tusa/TuttoPalermo.net

George Puscas, attaccante del Palermo, ha parlato in mixed-zone a ridosso della vittoria contro il Cosenza, ecco le sue parole raccolte da TuttoPalermo.net: “Sono contentissimo, quest sono punti importantissimi per noi. A chi era dedicata la maglia sul gol? Alla mamma di un mio amico recentemente scomparsa. Siamo un grande gruppo, lavoriamo benissimo durante la settimana. Ci sono giocatori importanti che aspettano di entrare in campo e di risolverla. Cosa ha detto Nestorovski sul secondo gol? Naturalmente tutti noi attaccanti vorremmo segnare sempre. Noi non molliamo mai, vincere all'ultimo minuto in questa prima fase di campionato è il segnale di essere una grande squadra”.