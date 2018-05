© foto di Cettina Pellitteri/TuttoPalermo.net

Slobodan Rajkovic, difensore del Palermo ha parlato in conferenza stampa dei play-off di Serie B: "Dobbiamo aspettare di conoscere il nostro avversario. Venezia e Perugia sono forti tutte e due e dovremo prepararci bene. Quelli di Salerno erano tre punti importanti, ma ora dobbiamo pensare solo ai playoff. Secondo me dobbiamo essere concentrati e stare sempre insieme ed uniti come abbiamo sempre fatto perché chi sbaglia meno poi vince il playoff. Ci sono stati momenti difficili, ma sono ormai alle spalle. Bisogna guardare avanti. Sul piano fisico mi sento sempre meglio e più sicuro partita dopo partita. Ora devo continuare a lavorare. I tifosi? Sono sempre importanti per noi, ma forse nelle prossime partite lo saranno ancora di più che nel resto della stagione. Voglio chiamarli per farli venire allo stadio dobbiamo crederci e vincere tutti insieme"