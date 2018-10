Palermo, Rajkovic: "Stellone ci motiva al massimo. Lecce? Sfida ostica"

© foto di Cettina Pellitteri/TuttoPalermo.net

Il centrale difensivo del Palermo Slobodan Rajkovic ha parlato sul sito ufficiale del club rosanero con uno sguardo alla sfida contro il Lecce: “Si tratta di un avversario ostico che ha dimostrato il proprio valore contro due squadre che l'anno scorso erano in Serie A, vorrà sicuramente bissare la vittoria di Verona, ma anche noi non vogliamo fermarci più. La vittoria contro il Crotone è stata importante per classifica e morale, per dimenticare la sconfitta di Brescia e ripartire immediatamente. Abbiamo dimostrato di essere una squadra forte in grado di poter battere qualsiasi avversario, non dimentichiamo che il Crotone lotta per la promozione in Serie A. - continua Rajkovic – La nostra è una rosa molto competitiva con giocatori importanti in ogni reparto. L’ossatura della squadra è la stessa della scorsa stagione ed i meccanismi sono rodati, chi è arrivato in estate si è integrato perfettamente, per questo possiamo puntare alla promozione. Stellone ha carisma, è preparato e avendo lavorato già con lui lo scorso anno ci conosce e noi conosciamo le sue idee. È un allenatore che parla molto con i suoi calciatori ed è in grado di motivarci per rendere al massimo”.

