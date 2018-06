Palermo, Rispoli: "Il Barbera può fare la differenza con il Venezia"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Il difensore del Palermo Andrea Rispoli ha parlato ai microfoni di Sky in vista della sfida con il Venezia: "Non dobbiamo fare calcoli, dobbiamo interpretare la partita allo stesso modo dell'andata. I playoff si giocano sui dettagli, dobbiamo stare molti attenti sulle palle inattive, dove loro sono molto pericolosi. Il Barbera può fare la differenza: i nostri tifosi hanno dimostrato sempre grande attaccamento e passione. Siamo contenti del fatto che saranno in tanti a sostenerci domenica".