Palermo, Rispoli: "Meritiamo questa finale, vittoria dedicata a Zamparini"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Ha parlato così Andrea Rispoli, capitano del Palermo, ai microfoni di Sky Sport dopo la vittoria contro il Venezia. "Sapevamo che il Venezia era una squadra forte, abbiamo giocato bene meritando questa finale. Non abbiamo fatto ancora nulla. Vedere il Barbera tutto pieno è una grande emozione, speriamo di andare in Serie A per dargli questa soddisfazione. Dobbiamo cercare di giocare come sappiamo fare a prescindere di chi passerà stasera. Ci tenevamo a dedicare la vittoria al presidente Zamparini".