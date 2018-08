© foto di Rosario Carraffa/TuttoPalermo.net

Novità in vista in casa Palermo, o almeno, possibili novità. Secondo quanto riferisce tuttopalermo.net, nella mattinata si è svolto un incontro nella sede tra l'ormai ex presidente rosanero Giovanni Giammarva, patron Maurizio Zamparini e il responsabile dell'area tecnica Rino Foschi: il fine di questa riunione, sarebbe il provare a ricucire lo strappo che ha portato Giammarva a dare le dimissioni come presidente.