© foto di Federico Gaetano

Seduta d'allenamento mattutina per il Palermo, che ha proseguito oggi il percorso d'avvicinamento alla semifinale d'andata dei play-off. I rosanero hanno svolto, al ''Tenente Onorato'' di Boccadifalco, i consueti lavori di attivazione seguiti da partite a tema in porzione ridotta del campo. La seduta è stata conclusa da una sessione di tiri in porta. Josip Posavec ha lavorato regolarmente con il gruppo.

Allenamento differenziato programmato e lavoro con i fisioterapisti per Giuseppe Bellusci, Ivaylo Chochev, Igor Coronado, Andrea Ingegneri e Slobodan Rajkovic. Riatletizzazione e fisioterapie per Gabriele Rolando ed Aljaz Struna. I rosanero torneranno in campo nella giornata di domani per una seduta a porte chiuse, alle 16 invece Stellone interverrà in conferenza stampa.