Palermo, si lavora alla spalmatura di diversi contratti

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Secondo quanto rivelato da Mediagol.it il Palermo starebbe pensando alla spalmatura di diversi ingaggi, fra i più pesanti in rosa, per dare respiro alle casse societarie e agevolare l'ingresso di nuovi soci. I nomi interessati alla spalmatura – che dovrebbe essere una dilazione del 50% circa dell'ingaggio annuale su più stagioni o attraverso premi individuali facilmente raggiungibili – sarebbero quelli di Rajkovic, Jajalo, Rispoli, Struna, Aleesami, Nestorovski, tutti giocatori che in estate sono stati in procinto di partire e poi sono rimasti in rosanero, ma con ingaggi fuori categoria. Le situazioni più spinose sono quelle rappresentate dai giocatori in scadenza nella prossima estate (Struna, Rispoli Aleesami, Jajalo) che potrebbero decidere di non accettare la spalmatura e poi, da febbraio, essere liberi di accasarsi altrove a costo zero.