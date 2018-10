Palermo, Stellone: "A Lecce col coltello tra i denti. Puscas carico"

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Trasferta al Via del Mare per il Palermo di Roberto Stellone. Il tecnico dei rosanero ha analizzato la sfida contro il Lecce in conferenza stampa: "Incontriamo una squadra che vive un inizio di stagione importante. Il Lecce è guidato da un allenatore bravo che conosco. Tutto questo deve essere per noi un motivo per affrontare la partita con il coltello tra i denti. Dovremo mostrare attenzione al nostro avversario fin dal primo minuto. Sarà importante partire forte. Giocheremo molto nei prossimi giorni quindi, anche in base agli ultimi impegni delle Nazionali, dovrò ruotare gli interpreti. Abbiamo organizzato un piano con il mio staff in vista delle prossime partite, con l’idea di ruotare cinque o sei uomini per ogni uscita. Cercherò di fare le mie valutazioni in base a fattori fisici e psicologici. Ho parlato con i ragazzi di questo e sono molto tranquillo per quel che concerne questo aspetto. Il risultato della partita di Lecce non condizionerà le mie scelte future di formazione. Domani manderemo in campo la migliore squadra a nostro avviso per potere vincere la partita. Puscas? E' un giocatore di grandissime qualità. È tornato carico dopo quanto fatto in Nazionale. Lui è importante al pari di ogni giocatore del nostro reparto offensivo. Puntiamo su di lui. Giocatori con il contratto in scadenza? Fino ad oggi con il loro atteggiamento in campo mi hanno dimostrato di volere giocare. Il Lecce è una squadra che ha entusiasmo, sulla scorta anche di quanto fatto nella passata stagione. È una squadra da rispettare".