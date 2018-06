Palermo, Stellone: "Coronado e Nestorovski possibili carte in corsa"

© foto di Federico Gaetano

Roberto Stellone, allenatore del Palermo, ha parlato così a Sky Sport prima della semifinale playoff d'andata sul campo del Venezia: "La settimana è stata preziosa per recuperare alcuni giocatori. Coronado in panchina? È rientrato da cinque giorni con la squadra. Sta meglio ma ce lo riserviamo a partita in corso oppure per il ritorno. Abbiamo giocatori duttili e senza fare cambi possiamo passare da un 4-4-2 a un 4-3-1-2, dipende da come ci troviamo in campo. Potrebbe diventare un 4-3-1-2 spostando Trajkovski o Fiordilino, anche se esterno non è. Ho due attaccanti che si sposano bene ed abbiamo recuperato Nestorovski, che ha avuto problemi nel ritorno. Anche lui potrebbe essere una carta in corso, se dovesse servire".