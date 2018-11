Palermo, Stellone: "Felice per lo spirito di sacrificio. Qui grandi giocatori"

Fonte: TuttoPalermo.net

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Roberto Stellone ha analizzato in conferenza il successo casalingo del suo Palermo contro il Pescara: "Sono felicissimo per la vittoria e per lo spirito di sacrificio. Non era facile perché il Pescara è una squadra che gioca bene. Siamo stati bravi a chiudere la gara. Falletti, Trajkovski così come le punte, Bellusci, ma tutti hanno fatto una grande partita. Chi è entrato si è fatto subito trovare pronto. Abbiamo interpretato bene la gara. Noi abbiamo preparato questa partita sapendo che il Pescara anche quando subisce lascia i tre attaccanti alti. Dovevamo essere bravi noi a non concedere niente alle loro ripartenze perché loro sono molto bravi in velocità. Abbiamo rischiato quasi niente e siamo stati bravi a chiudere la partita rimanendo uniti dall'inizio alla fine. Non pensavo di raggiungere il primato in così poco tempo dopo il mio arrivo, ma un bravo deve andare ai miei ragazzi che hanno fatto davvero molto bene anche oggi. Era importante vincere contro il Pescara che non aveva ancora perso in trasferta. Per la prossima partita ho i dubbi chi fare giocare, perché sono tutti bravi e chi entra fa sempre bene, quindi problemi per me sono quelli di abbondanza, chi farò giocare darà sempre il massimo. Sto allenando un gruppo formato da grandi giocatori e vogliamo riprenderci quello che non siamo riusciti a raggiungere la scorsa stagione".