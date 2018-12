Palermo, Stellone: "I ragazzi meritano una cornice di pubblico diversa"

Fonte: mediagol.it

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Roberto Stellone ha analizzato in conferenza stampa il pari casalingo del suo Palermo contro il Livorno: "Queste giornate capitano, ci sta. Ha giocato Aleesami al posto di Mazzotta, Brignoli non stava bene ed ha avuto problemi di stomaco, ma Pomini ha fatto un’ottima gara. Abbiamo fatto un’ottima gara. Poca gente allo stadio? Mi auguro che la gente venga. L’incitamento di 20 mila persone è diverso, io ringrazio chi è venuto. Questa squadra sta dando il massimo, sicuramente meritano una cornice diversa. Turnover? Abbiamo già pensato a tutto. Oggi di turnover c’era poco. Io non parlerei di turnover ma di rotazioni. Abbiamo iniziato a luglio, servono le forze fresche di tutti".