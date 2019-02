Queste le dichiarazioni di Roberto Stellone, tecnico del Palermo, riportate da TuttoPalermo.net dopo il pareggio casalingo contro il Foggia. "Io analizzo la partita e dico che i ragazzi hanno dato tutto, oggi ci è mancato solo il goal. Abbiamo giocato per ben settanta minuti molto bene, dove meritavamo la vittoria. Mi dispiace per i fischi finali, ringrazio tutti coloro che ci hanno applaudito. Lo sfogo di Bellusci ci può stare, perchè i ragazzi hanno dato tutto e tengono a conquistare la Serie A. Oggi ho visto una squadra che ha provato a vincere. Oggi siamo stati poco precisi, ma abbiamo giocato bene. Abbiamo tanti infortunati, oggi anche Aleesami non è stato rischiato, perchè nella rifinitura non si sentiva ancora al meglio. Quindi abbiamo evitato di rischiarlo. Devo ringraziare tutti e mancano ancora tante partite ed abbiamo tanti punti da dover conquistare. Ripartiremo dalla prestazione di oggi. Noi vogliamo fare bene".