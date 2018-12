Palermo, Stellone: "Soddisfatto per l'atteggiamento di sacrificio"

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Il tecnico del Palermo Roberto Stellone ha analizzato in sala stampa il pareggi interno contro il Benevento: "Noi abbiamo affrontato un'ottima squadra e lo sapevamo. Noi dovevamo essere più precisi quando conquistavamo palla e smarcarci velocemente. Nel primo tempo forse loro hanno fatto meglio, mentre nel secondo tempo noi. Negli ultimi venti minuti meritavamo qualche cosa in più con diversi tiri sotto la porta avversaria. Il rigore era netto il braccio era alto. Però sono contento perchè la squadra è viva e bene chi è entrato in campo nella ripresa. Sono soddisfatto per l'atteggiamento di sacrificio, meno dal punto di vista di qualità - evidenzia TuttoPalermo.net -. Però ci può stare quando giochi contro una squadra forte come lo è il Benevento, che è forte come il Palermo e l'Hellas Verona. Non sono mai contento quando ottengo il pareggio, però è un punto contro un'ottima squadra. Trajkovski ha sbagliato perchè la palla gli è rimbalzata male ed era rammaricato per l'occasione avuta, può capitare. Nestorovski oggi ha fatto una partita di sacrificio, aiutando la squadra. Dovevamo sfruttare al meglio alcune azioni avute, ma purtroppo è andata così. Dobbiamo essere più bravi a servire gli attaccanti e loro devo essere più bravi a fare salire la squadra".