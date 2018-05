Le sue parole

© foto di Federico Gaetano

Roberto Stellone, allenatore del Palermo, prima della partita con la Salernitana è intervenuto al microfono di Sky Sport: "Stasera bisogna vincere e sperare nel miracolo. E' difficile per tanti aspetti, ma tutto è possibile. L'importante è mantenere il terzo o il quarto posto. L'importante è fare una buona prestazione, dando qualcosa in più, perché a noi servono i tre punti contro una squadra che vorrà fare bene di fronte al suo pubblico. Ho detto alla squadra di dare tutto e vincere perché se poi alle altre non dovesse andare bene l'amarezza sarebbe troppa. Nelle ultime partite abbiamo raccolto meno di quanto meritassimo, questa è la differenza col Frosinone".

Come si sente a dover gufare il suo Frosinone? "Non ci voglio pensare. Noi facemmo una cavalcata incredibile fino alla Serie A. Quest'anno ha fatto un grande campionato, ma io penso al mio Palermo. Diciamo così".