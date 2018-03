Palermo, Tedino: "Momento difficile ma siamo qui per vincere"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Nel prepartita di Novara-Palermo, il tecnico rosanero Bruno Tedino è intervenuto ai microfoni di Sky Sport: "Siamo in un momento di grande difficoltà ma siamo qui per fare una grande partita e portare a casa i tre punti. La rosa è altamente competitiva per vincere questo campionato ma per riuscirci c'è bisogno anche di umiltà e spirito di sacrificio. La Gumina la scorsa settimana ci ha fatto vincere con un assist da fuoriclasse, gli manca la finalizzazione ma ha bisogno di esperienza".