© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Ospite del sito ufficiale del Palermo Aleksandar Trajkovski, attaccante macedone del club rosanero, ha parlato del momento della squadra in vista della gara contro il Crotone. Ecco quanto riportato da TuttoPalermo.net: “Il pari col Brescia? E’ un peccato aver perso due punti a fine partita, però posso dire che ci siamo preparati al massimo e abbiamo giocato tutti molto bene. Continuiamo così e speriamo di vincere il prossimo match. È stato bellissimo rivedere i tifosi dopo tanto tempo, ringrazio tutti loro e spero vengano anche alle prossime partite perché sono molto importanti per noi, con loro siamo più forti! La gara di Crotone? Contro il Crotone sarà una partita difficile. Abbiamo molto tempo per prepararci e in questi giorni lavoreremo tanto. Dobbiamo giocare con la giusta mentalità, come abbiamo già fatto in casa, solo così possiamo prendere i tre punti. Le nostre principali concorrenti sono Brescia, Lecce e Benevento che stanno giocando veramente bene. Noi però dobbiamo pensare solamente a noi stessi e lavorare duramente per conquistare la Serie A”.