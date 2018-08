Palermo, trattativa con l'Apoel Nicosia per la cessione di Balogh

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Sembrano destinate a separarsi le strade di Norbert Balogh e il Palermo: l'attaccante unghereseè infatti richiesto dall'Apoel Nicosia, a Cipro, dove ritroverebbe l'ex compagno Sallai.

Secondo quanto riferisce La Gazzetta dello Sport, c’è una trattativa in corso, ma il nodo da sciogliere è legato alla formula del trasferimento, considerando che il classe '96, tra cartellino, ingaggio e commissioni varie è costato ai siciliani oltre 5 milioni.

In terra siciliana il calciatore ha faticato a esprimersi, e l'esperienza nella capitale cipriota potrebbe essere la giusta occasione per rilanciarsi e ripartire.