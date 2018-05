Palermo, Zamparini attacca sul rinvio playoff: "Chiederemo i danni"

© foto di Rosario Carraffa/TuttoPalermo.net

“Sono preoccupato perché le istituzioni non possono permettersi di stravolgere un campionato e delle date prefissate". In Serie B il rinvio dei playoff è una possibilità sempre più concreta, al Giornale di Sicilia ne parla il patron del Palermo Maurizio Zamparini: "Se qualcuno ha fatto qualcosa di sbagliato si interviene secondo le leggi, ma non c’è nessuna legge che preveda il rinvio delle partite per i loro ritardi. Parliamo inoltre di un campionato già lunghissimo, è veramente abnorme. Chiederemo i danni per una cosa del genere. Possibile ritiro in vista di questo tour de force? Penso che partiranno due giorni prima, ma per il ritorno hanno fatto tutto Stellone e Valoti. Ho dato carta bianca e la società è a disposizione, devono programmare tutto loro".

Palermo senza Aleesami.

“Quel che è strano è che non intervenga la nostra Federazione per preservare il diritto delle società di finire i play-off, è gravissimo questo. Ci sono giocatori che vengono portati via da una squadra che lotta per la promozione in Serie A solo per giocare delle amichevoli. Abbiamo eletto un commissario, che intervenga. Abbiamo già scritto alla Norvegia, ma anche alla Polonia per Dawidowicz, mentre qui c’è un silenzio assurdo da parte delle nostre istituzioni”.