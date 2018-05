Palermo, Zamparini: "Brutto risultato col Cesena, ma fischi immeritati"

© foto di Andrea Ninni/Image Sport

Dopo lo 0-0 contro il Cesena, il presidente del Palermo Zamparini ha ammesso che non è stata una buona gara quella dei rosanero: "E’ un brutto risultato, una brutta partita. Due gare interne (contro Bari e Cesena ndr.) che potevamo vincere e che ci hanno tolto quei quattro punti che invece non ci mandano direttamente in Serie A. Bruttissimo risultato come è stato brutto il recupero dell’ultimo minuto contro il Bari. Mi ha fatto male sentire che i giocatori che sono andati in campo, quelli che potevano visti gli infortuni di Bellusci, Struna, Nestorovski e tutti quelli che erano fuori e che per fortuna avremo forse nei playoff, siano stati fischiati e non lo meritavano, questo mi ha fatto male“.