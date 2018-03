Palermo, Zamparini: "Campionato falsato dalle nazionali: vergogna"

© foto di Rosario Carraffa/TuttoPalermo.net

Intervenuto ai microfoni del sito ufficiale del Palermo, Maurizio Zamparini ha parlato dei giocatori di B impegnati con le nazionali: "I nazionali torneranno nell’immediata vigilia della sfida contro l’Entella? Sì, è un campionato falsato nel silenzio generale per il Palermo. E’ una cosa non giusta. Non è possibile che in un campionato importante come quello di B, a noi che stiamo lottando per la A, ci portino via sei-sette giocatori per giocare le amichevoli con le Nazionali. Non è possibile. E le cose ingiuste vanno cambiate. Siccome non spetta a noi farlo, è un grande invito alle istituzioni. E’ una vergogna quello che sta succedendo”.