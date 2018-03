Palermo, Zamparini: "Finiremo al primo posto. Col Carpi gara difficile"

© foto di Rosario Carraffa/TuttoPalermo.net

Dopo il pareggio di Novara, il presidente del Palermo Maurizio Zamparini al sito ufficiale del club ha parlato della classifica di Serie B: "La classifica? Secondo me recupereremo sulle prime, non è che le cose possono sempre andare bene a loro e storte a noi. Io sono convinto che il Palermo finirà primo, se vedremo sempre il Palermo del secondo tempo. Carpi? Domenica sarà la prima domenica difficile senza sei o sette titolari nostri, perché abbiamo gli infortunati. La difesa di ieri non era la difesa del Palermo, mancavano due elementi fondamentali che spero ritornino presto. E poi ci mancheranno i giocatori che sono stati convocati. Io penso che i nostri incalzi, e lo hanno dimostrato ieri, sono molto forti e penso che faremo un risultato positivo. Io ieri mi auguravo appunto una vittoria, perché per andare in Serie A dobbiamo vincerle tutte”.