Palermo, Zamparini: "I problemi ora non si risolvono con l'esonero"

"La rabbia di Zamparini": si aprono così le pagine di Tuttosport dedicate alla Serie B. Il patron del Palermo, scrive il quotidiano, non ha esaurito la pazienza nei confronti del tecnico Bruno Tedino, ma tuona così: "Non si può andare sempre in vantaggio e poi farsi rimontare per disattenzioni difensive. Il tecnico non è a rischio, forse ha bisogno solo di un aiuto, come lo è la mia consulenza, quella del ds Valoti o degli stessi giocatori. Non è cambiando allenatore a 7 giornate dalla fine si risolvono i problemi".