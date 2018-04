© foto di Rosario Carraffa/TuttoPalermo.net

Dopo il 3-0 rifilato all'Avellino, il presidente del Palermo, Maurizio Zamparini al sito ufficiale del club ha detto: "Secondo posto? Non dobbiamo guardare la classifica, ma giocare partita dopo partita. La classifica che conta è quella finale, dobbiamo arrivare a 76 punti anche se sappiamo che non è facile. Purtroppo giocheremo venerdì contro il Venezia e lunedì contro il Bari, partite molto ravvicinate. Questo si ripercuote sulle gambe dei giocatori con gli infortuni. Saranno due gare da affrontare con il giusto spirito per fare 6 punti”.