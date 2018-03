Palermo, Zamparini: "Pareggio imprevedibile, non ho dormito stanotte"

© foto di Rosario Carraffa/TuttoPalermo.net

Intervenuto ai microfoni del sito ufficiale rosanero, il patron del Palermo, Maurizio Zamparini ha parlato del pareggio con il Novara: "Non c’ho dormito stanotte, è stata davvero una cosa non prevedibile. Ma sono cose che nel calcio succedono, solo che a noi succedono sempre al contrario. Nell’analisi che ho fatto al direttore sportivo e all’allenatore ho detto che nelle prossime partite deve scendere sempre in campo il Palermo che è sceso in campo nel secondo tempo – ha detto il numero uno di viale del Fante -, che è il Palermo vero. Il Palermo nel primo tempo è stato inguardabile, balbettava. Chissà cosa succede nello spogliatoio, voglio che succeda prima della partita. Naturalmente il secondo tempo è stato giocatore ad un altro livello, invece nel primo ad esempio Fiordilino e La Gumina non hanno toccato praticamente palla”.