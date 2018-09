Palermo, Zamparini: "Ponte persona seria. Siamo vicini alla svolta"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Dal Giornale di Sicilia arrivano alcune dichiarazioni di Maurizio Zamparini, patron del Palermo, in relazione al futuro societario del club: “Siamo vicinissimi ad un punto importante e intendo trovare un nuovo presidente per una nuova gestione svolta bene. Serve però anche la disponibilità per investimenti che una città come Palermo deve aspettarsi. Stadio e centro sportivo soprattutto. Perché una società che mira all’Europa non può andare avanti senza queste strutture. Questo deve essere l’obiettivo della nuova società. Ponte? Ponte è uno degli elementi del nuovo progetto, ma ha già un ruolo importante. Si sta sta rivelando una persona seria, ha voglia di misurarsi con il compito importante che gli spetterà. Ponte sarebbe certamente un presidente di livello, ma aspettiamo. Bisognerà anche vedere le intenzioni dei nuovi investitori”.