Palermo, Zamparini: "Stellone l'uomo giusto per riportarci in A"

Arriva il consueto punto di Maurizio Zamparini, patron del Palermo, dopo la gara dei rosanero contro il Frosinone valida per la finale d'andata dei playoff di Serie B: "E' stata una bella festa per il Barbera ero molto molto felice di vederlo pieno. Vuol dire che la città era vicino alla squadra. La prestazione è stata bella, con Stellone che non ha sbagliato nulla nonostante la sofferenza dovuta al gol di Ciano arrivato dopo 5'. Abbiamo dimostrato di essere di caratura superiore. Il playoff è e rimane una lotteria: dovremo essere concentrati a Frosinone con Stellone che è l'uomo giusto per portarci in Serie A. Prepariamoci alla sofferenza dello Stirpe sperando poi di essere felici dopo il triplice fischio".