Palermo, Zamparini: "Stellone? Si vede che ho culo con gli allenatori"

© foto di Rosario Carraffa/TuttoPalermo.net

Ospite dei microfoni di KissKiss Napoli Maurizio Zamparini, patron del Palermo, ha rilasciato alcune dichiarazioni sull'attuale tecnico dei rosanero, Roberto Stellone: "Si vede che io ho culo: ho preso Novellino dal Ravenna, De Zerbi l’ho preso dalla C e l’ho portato in Serie A, a Stellone ho dato il Palermo per tornare su… ho un grande culo (ride, ndr). Io ho cambiato tantissimi allenatori, però di quello che vado fiero è il rapporto umano. E’ quello che conta per me. Io con Novellino ho avuto un rapporto da uomo a uomo e ne sono orgoglioso. Scudetto al Napoli e Palermo in Serie A? Sarebbe perfetto, sarebbe la vittoria del Regno delle Due Sicilie”.