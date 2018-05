Parentesi Foggia alle spalle. Empereur rinato nel Bari da play-off

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Dopo una prima parte di stagione complicata a Foggia, il brasiliano Alan Empereur si sta riscattando con la maglia del Bari. I fastidi fisici e i dissidi avuti con Stroppa sono oramai alle spalle e al San Nicola il prodotto del settore giovanile della Fiorentina è tornato ad essere protagonista. Dopo qualche settimana utile per assimilare i nuovi concetti tattici il difensore ha trovato sempre più spazio, ripagando sul campo la fiducia di mister Grosso e quella del ds Sogliano, criticato in inverno per aver mandato Tonucci al Foggia nel cambio proprio con Empereur. Insieme allo scozzese Henderson, anche lui arrivato nel mercato di riparazione, si sta rivelando pedina preziosa in questa seconda parte di stagione e nelle prossime tre decisive gare con Perugia, Parma e Carpi entrambi saranno fondamentali per continuare ad inseguire l'obiettivo play-off ed il sogno promozione in Serie A.