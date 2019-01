© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

E' finita 1-1 la sfida tra Lecce e Benevento e La Gazzetta dello Sport titola così: "Mancosu puntuale, Coda salva il Benevento", si legge sul quotidiano che poi aggiunge: "Sfogliando le pagine della partita, Cristian Bucchi incarta il pareggio, soddisfatto per la prestazione del Benevento ma non nasconde di aver sperato nel colpaccio al Via del Mare (dove i sanniti mai hanno vinto in 12 incontri, incassando 8 sconfitte). Propone un’altra chiave di lettura Fabio Liverani, che esalta la prova del Lecce, già pericoloso in avvio di partita e capace di portarsi in vantaggio con un’elegante duetto tra Falco e Mancosu, tornato al gol (numero 6, come La Mantia e Palombi) dopo quasi tre mesi".